ING: Marco Marcarini nuovo chief financial officer della branch Italia

Redazione Finanza 1 settembre 2020 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

ING ha comunicato di avere nominato Marco Marcarini nuovo chief financial officer della branch italiana del gruppo bancario olandese. Marcarini avrà la responsabilità delle aree di financial and management accounting, treasury e procurement per entrambe le linee di business di ING in Italia (Retail Banking e Wholesale Banking). Marcarini ha fatto il suo ingresso in ING Italia nel 2010, dove ha ricoperto il ruolo di head of accounting & reporting e, successivamente, di responsabile financial accounting & tax. La nomina ha effetto a partire dal primo settembre 2020.