IMA: regolamento e ammissione alla negoziazione di obbligazioni per 50 milioni di euro

simone borghi 26 giugno 2019 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

IMA annuncia che sono avvenuti il regolamento e l’emissione di obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 50 milioni di euro, destinate a soli investitori istituzionali europei (c.d. “Euro private placement”). A partire da ieri le obbligazioni, con durata di 7 anni, sono inoltre ammesse alla negoziazione presso il Terzo Mercato della Borsa di Vienna (Third Market (MTF)) con il codice ISIN XS2018631809.L’emissione del prestito obbligazionario senior, non garantito e non convertibile pari a 50 milioni, è finalizzata a finanziare, unitamente al pattuendo finanziamento in pool organizzato da UniCredit, l’acquisizione di ATOP, di cui alla comunicazione al mercato dello scorso 21 maggio.Il capitale sarà rimborsato alla pari alla scadenza prevista, fatte comunque salve le ipotesi di rimborso anticipato disciplinate nel regolamento delle obbligazioni. Sui bond matureranno interessi dalla data di emissione a un tasso fisso pari all’1,923% annuo.