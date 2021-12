ILLA: accordo per un prestito obbligazionario convertibile cum warrant

Daniela La Cava 30 dicembre 2021 - 08:12

I.L.L.A., società attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, le cui azioni ordinarie sono ammesse alla negoziazione su all'Euronext Growth Milano, rende noto che è stato sottoscritto un accordo di investimento con l’investitore istituzionale “Negma Group Ltd.” che prevede l’impegno della stessa Negma a sottoscrivere, in cinque tranche, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate da ILLA, obbligazioni convertibili in azioni cum warrant per un controvalore complessivo pari a 3.250.000 euro.“Questo accordo - afferma Pierpaolo Marziali, amministratore delegato di ILLA – è un tassello importante nella ridefinizione della nuova struttura finanziaria di Illa resasi necessaria a seguito della dipartita del principale cliente che aveva logiche di pagamento differenti rispetto a quanto si ha a seguito della clientela che l’organizzazione è stata in grado di conquistare". "Questo accordo con Negma Group, investitore istituzionale con un riconosciuto track record su Euronext Growth Milano – continua Marziali – darà solidità finanziaria ai piani di sviluppo di Illa in maniera stabile e duratura".