ILBE si quota anche a Euronext Growth Parigi

Redazione Finanza 12 gennaio 2022 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

ILBE (Iervolino e Lady Bacardi Entertainment) quota i propri titoli su Euronext Growth di Parigi tramite ammissione diretta. La prima transazione avverrà oggi 12 gennaio 2022.Con l'ammissione delle sue azioni ordinarie su Euronext Growth Paris, ILBE si propone di conseguire una serie di obiettivi, tra i quali: aumentare la propria visibilità presso la comunità finanziaria francese ed internazionale, entrando in contatto con una serie di investitori particolarmente ricettivi ai mercati Media & Entertainment;approdare nell'ecosistema Media & Entertainment di Parigi che potrà offrire nuove opportunità di crescita, in particolare in termini di business partners;incrementare la liquidità delle proprie azioni ordinarie anche grazie alla stipula di un contratto di liquidità.Fondata a Roma nel 2011 da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, ILBE (Iervolino e Lady Bacardi Entertainment) è una società di produzione e co-produzione focalizzata sulla creazione e produzione di contenuti media (tra cui film, tv-show, web series ed altro) di standing internazionale, adatti al pubblico giovane delle piattaforme streaming ed attenta ai valori umani. Dal 2018 la società, i cui azionisti di maggioranza sono Andrea Iervolino e Monika Bacardi, ha iniziato a produrre film per il mercato internazionale, basandosi sul modello di business utilizzato dalle principali Major di Hollywood, ed è entrata in una nuova fase di crescita. Nel 2020, ILBE ha registrato un fatturato di 120,7 milioni di euro, un EBIT di 22,8 milioni di euro e un utile netto di 19,5 milioni di euro. Grazie ad un modello di business a basso rischio e ad un ricco catalogo di film e di serie animate in produzione, spiega una nota, ILBE è ben posizionata per espandersi nei mercati esteri e proseguire la sua profittevole crescita.