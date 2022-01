ILBE: ai nastri di partenza la produzione del film “In the Fire"

simone borghi 24 gennaio 2022 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) ha avviato la produzione della pellicola “In the Fire”.Il progetto prevede un accordo con Saban Film per la cessione di diritti di distribuzione della pellicola per 1,5 milioni di dollari, per alcuni territori tra cui USA, Canada, UK, Australia, Francia e Germania. Sono previsti ulteriori ricavi derivanti da accordi in fase di finalizzazione con altri clienti. La produzione beneficia inoltre dei “government grant” previsti dalle diverse legislazioni.La pellicola, girata in parte in Italia sotto la regia del texano Conor Allyn (già direttore di “No Man's Land” nel 2021), è un thriller con tinte horror, ambientato nel 1899 in una ricca fattoria della Colombia, che vede una giovane psichiatra alle prese con un delicato caso di un bambino disturbato, accusato dai concittadini di essere il diavolo.