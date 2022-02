ILBE: accordo per l’acquisizione maggioranza di SoBe Sport

Redazione Finanza 14 febbraio 2022 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) si rafforza nell’ambito del segmento in forte crescita del celebrity management, comunicazione & marketing. La società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi ha comunicato la sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione del 60% di SoBe Sport, punto di riferimento per la comunicazione e il marketing in ambito sportivo, per atleti e allenatori professionisti.Nel dettaglio, Sobe Sport offre servizi di sponsorizzazione e gestione dei diritti d’immagine, brand identity, social media e marketing, web design, comunicazione e ufficio stampa; si tratta di una realtà in forte crescita che per l’esercizio 2021 prevede di realizzare ricavi complessivi per circa 2 milioni di euro (+58% rispetto all’esercizio precedente e + 39% rispetto al 2019) e un Ebitda di circa 380 mila (+78% rispetto all’esercizio precedente e + 26% rispetto al 2019). Il capitale circolante netto previsto a fine 2021 è pari a circa 410 mila euro e la posizione finanziaria netta è positiva per circa 50 mila. Con l’acquisizione di SoBe Sport, precisa una nota, ILBE potrà ampliare la propria gamma di servizi nell’ambito del celebrity management e consulenza in ADV, comunicazione & marketing.In base ai termini dell'accordo, è previsto un corrispettivo in denaro pari a 658.000 euro, per una quota rappresentativa pari al 31,38% del capitale sociale di SOBE Sport, oltre che l’assegnazione al venditore (il fondatore della società Gian Luca Voulaz) di azioni ordinarie di ILBE per un controvalore complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a 600.000 euro per una quota rappresentativa pari al 28,62% del capitale sociale di SOBE Sport, a seguito di un aumento di capitale destinato. "Il numero di dette azioni sarà determinato con riferimento al prezzo ufficiale di Borsa del periodo antecedente la transazione. L’acquisizione del 60% di SoBe Sport dovrà essere perfezionata entro i primi sei mesi del 2022", recita il comunicato aggiuggendo che l’accordo prevede, altresì, opzioni call e put, rispettivamente, in capo a ILBE e al venditore, per l’acquisto della restante quota, pari al 40%, per un valore complessivo pari a 1.000.000, che ILBE potrà esercitare, in un arco temporale di due anni, a partire dalla data di perfezionamento, mentre il venditore potrà esercitare a partire dal 1° luglio 2023 sino al 30 settembre 2023.