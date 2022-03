ILBE: accordo cessione diritti della serie Baby Puffins & Bunny con ricavi previsti fino a 106 mln

simone borghi 7 marzo 2022 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) ha sottoscritto un accordo con la società di distribuzione internazionale WWPS.TV per la cessione dei diritti del nuovo sequel delle serie animate Arctic Friends e Puffins, dal titolo Baby Puffins & Bunny.Il contratto prevede la produzione annuale di 5 serie da 27 episodi ciascuna fino ad un massimo di 405 episodi da cui deriveranno ricavi complessivi da cessione diritti fino ad euro 106 milioni (euro 262 mila per singolo episodio), con un piano di produzione che prevede un andamento delle consegne pressoché costante.