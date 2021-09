IG: fatturato rettificato in crescita nel I trimestre fiscale 2021-22

simone borghi 16 settembre 2021 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

IG ha realizzato una solida performance nel primo trimestre fiscale al 31 agosto 2021 (l'esercizio terminerà al 31 maggio 2022) grazie alle dimensioni e alla qualità della base clienti, con un fatturato consolidato rettificato di 221,7 milioni di sterline, in linea con le aspettative del gruppo e in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (209 milioni di sterline).Il fatturato di Core Markets+ è stato di 192,1 milioni di sterline nel trimestre, in calo del 4% riflettendo l'impatto della regolamentazione ASIC in Australia entrata in vigore nel marzo 2021. L'attività in Giappone ha continuato a funzionare forte e ha prodotto una crescita superiore alle aspettative nel trimestre.Il fatturato di High Potential Markets è stato di 29,6 milioni di sterline nel trimestre, riflettendo la forte crescita di tastetrade e Spectrum, compensata dai ricavi di Nadex, che ha registrato una riduzione dell'attività dei clienti. Le entrate pro forma, che includono un intero trimestre di tastetrade, si sono attestate a 38,2 milioni di sterline (+16%).I clienti attivi totali nel trimestre sono stati 287.200. Escludendo tastetrade, i clienti attivi sono aumentati del 12% a 225.900. Il Gruppo ha acquisito 27.500 nuovi clienti nel periodo. Escludendo tastetrade, sono stati acquisiti 21.900 nuovi clienti, in calo del 37% rispetto al periodo dell'anno precedente ma rimane oltre il 40% al di sopra della media trimestrale pre-pandemia (15.200). La forte performance aziendale nel trimestre riflette le dimensioni e la qualità della base di clienti attivi del gruppo che rimane fiducioso di raggiungere i propri obiettivi a medio termine per i portali Core Markets+ e High Potential Markets.