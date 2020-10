IG Europe: Alessandro Capuano è il nuovo responsabile degli Exchange-Traded Derivatives (ETD)

Titta Ferraro 20 ottobre 2020 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

IG Europe ha annunciato la nomina di Alessandro Capuano a nuovo responsabile degli Exchange-Traded Derivatives ("ETD"). Nel suo nuovo ruolo Capuano avrà la responsabilità di sviluppare ed espandere ulteriormente l’offerta del Gruppo per la clientela ETD. Lavorerà nella sede milanese di IG e riporterà ad Arnaud Poutier, Responsabile di IG Europe.Capuano ha lavorato in IG per quasi 13 anni dopo il suo ingresso in azienda nel 2006. Nel suo ultimo ruolo per il Gruppo è stato responsabile per l'Europa e prima ancora ha ricoperto altri ruoli di alto livello, sviluppando il business europeo di IG (partecipando alla creazione di Spectrum, il Multilateral Trading Facility - "MTF" - di IG oltre che come co-responsabile dell'Iniziativa Strategica MTF). In precedenza, Capuano è stato Responsabile di IG Italia per quasi 10 anni a Milano e, prima ancora, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo come Responsabile del Desk Italiano a Londra per oltre due anni.Capuano torna in IG dopo un’esperienza in Fineco Bank, dove è stato responsabile dello sviluppo del business all'interno dell'Unione Europea."Siamo lieti di dare il bentornato ad Alessandro, professionista dalle eccellenti qualità che conosce bene il nostro team, i nostri clienti e la nostra realtà aziendale. Abbiamo lavorato a stretto contatto per molti anni e so che le sue competenze e la sua esperienza faranno ulteriormente progredire la nostra offerta per clienti degli ETD", ha commentato Arnaud Poutier, Responsabile di IG Europe.Il mercato degli ETD nell'Unione Europea offre un'opportunità da un miliardo di sterline, due volte più grande di quello dei Derivati Over-the-Counter ("OTC") e continua a crescere notevolmente. "La nomina di Alessandro ci aiuterà a raggiungere una quota maggiore di queste opportunità di mercato e a sviluppare le nostre capacità europee nel campo degli ETD”, aggiunge Poutier."Sono estremamente entusiasta di tornare a far parte di IG in un momento così unico del suo sviluppo, con l'opportunità di aumentare le opportunità nel business degli Exchange-Traded Derivatives", sono state invece le parole di Alessandro Capuano.