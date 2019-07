IGD: accordi vincolanti per la compravendita di asset

Daniela La Cava 1 luglio 2019 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ ha siglato lo scorso 28 giugno alcuni accordi vincolanti con un primario player internazionale del real estate per la compravendita di alcuni asset. In una nota diffusa stamattina, il gruppo bolognese precisa che Porta Medicea (controllata al 100% da IGD) venderà un immobile a Livorno “Palazzo Orlando”, destinato a uso uffici; IGD acquisterà la quota di comproprietà della Galleria Commerciale “Darsena City” a Ferrara e infine IGD Management (controllata al 100% da IGD) acquisterà la quota del 50% della partecipazione detenuta nella società RGD Ferrara 2013.Per il gruppo IGD il prezzo complessivo per le due acquisizioni sarà pari a 13,9 milioni di euro (oltre imposte). La società informa che i contratti definitivi saranno stipulati entro il 30 settembre 2019. Con questi accordi IGD si concentra sul proprio core business (real estate retail).