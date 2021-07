ID-ENTITY: conclusa Ipo con domanda 4,5x l'offerta, pronta a sbarco su Aim Italia il 6 luglio

simone borghi 2 luglio 2021 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

ID-ENTITY, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, ha ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant ID-ENTITY 2021-2024” sul mercato AIM Italia. La società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari ad 2,873 milioni (comprensiva dell’opzione di over allotment per 374mila euro) a fronte di una domanda pari a circa 4,5 volte l’offerta da parte di primari investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri. Il prezzo per ciascuna azione è determinato in 1,70 euro. Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato, post money, pari a circa 12,699 milioni (Equity Value).Il flottante della società post quotazione sarà pari al 23,03% del capitale sociale (25,97% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).L’inizio delle negoziazioni è previsto martedì 6 luglio 2021.