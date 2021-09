IBL Banca, cresce l'utile netto: primo semestre chiuso a 33,6 milioni

Luca Losito 6 settembre 2021 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo IBL Banca, leader in Italia nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile lordo consolidato in crescita a 48,2 milioni di euro e un utile netto di 33,6 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai circa 11,6 milioni di fine giugno 2020.Migliora la marginalità nel semestre con il margine di interesse che sfiora i 72 milioni di euro (+26%) mentre il margine di intermediazione si attesta a circa 107 milioni di euro (+64%). Al 30 giugno 2021 gli impieghi alla clientela sono risultati pari a 3,4 miliardi di euro di cui circa 3 miliardi relativi alla cessione del quinto (in crescita del +2%) e la raccolta da clientela ha raggiunto i 3,4 miliardi di euro di cui depositi per 2,1 miliardi di euro (+2%).Il totale dell’attivo sfiora i 7 miliardi di euro. Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo è di 427,5 milioni di euro. Con riferimento agli indici di vigilanza prudenziale il CET 1 Ratio è pari al 15,98% e il Total Capital Ratio al 17,19%, entrambi i valori sono ampiamente in linea con i requisiti patrimoniali richiesti dalla BCE.