IAA Mobility 2021: Huawei presenta la soluzione per l'auto intelligente

Huawei, attiva la fornitura di soluzioni di ICT e fornitore di componenti automobilistici intelligenti, ha presentato la sua soluzione per l'auto intelligente in occasione di 'IAA Mobility 2021'."L'industria automobilistica si trova oggi a un punto critico nella sua trasformazione a favore di una mobilità connessa, autonoma, condivisa ed elettrica (CASE, Connected - Autonomous - Shared – Electric). In questo processo si prevede che le tecnologie ICT svolgeranno un ruolo sempre più importante, motivo per cui sono così ben accolte dal settore", ha affermato Tang Ming, vice presidente Huawei Intelligent Automotive Solutions Business Unit (IAS BU) per l’Europa. "Potendo contare sulla nostra comprovata esperienza e sulle nostre competenze sviluppate in oltre 30 anni nel campo ICT, Huawei ha lanciato soluzioni e componenti intelligenti per automobili, con l’obiettivo di supportare gli OEM europei nella costruzione di veicoli intelligenti a prova di futuro. Il risultato è un'esperienza di viaggio intelligente, piacevole e affidabile per tutti i consumatori".