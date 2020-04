Hype diventa istituto di moneta elettronica. Arriva l'autorizzazione di Bankitalia

Alessandra Caparello 21 aprile 2020 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

Hype ha ottenuto il via libera da parte di Bankitalia all’autorizzazione ad operare come Istituto di Moneta Elettronica. Dal mese di giugno la challenger bank potrà aprire e gestire autonomamente i conti dei propri clienti, attribuendo loro come avviene oggi un IBAN specifico valido a livello europeo, e potrà rafforzare la propria presenza sul mercato ampliando la gamma di funzionalità offerte ai clienti come, ad esempio, prestiti personali e investimenti.Antonio Valitutti, CEO di HYPE commenta: “Hype è partita da subito con una strategia chiara: dare priorità alla crescita mettendo a punto il modello di business. In questi primi anni abbiamo avuto la fortuna di poterci focalizzare totalmente su questo obiettivo lavorando in modo indipendente e ora che abbiamo iniziato a raccogliere i primi interessanti risultati, abbiamo ritenuto fosse il momento giusto per procedere con questo ulteriore passo diventando IMEL. Un passaggio coerente con la natura indipendente della nostra realtà che, col rilascio della licenza da parte del regolatore, si conferma solida, compliant e pronta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato”.