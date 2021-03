Hydro Holding: acquisita Hydraulic Professional Service in Romania

Daniela La Cava 19 marzo 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Hydro Holding, gruppo bolognese attivo a livello europeo nella produzione di raccordi oleodinamici per costruzioni, agricoltura e applicazioni industriali, controllato da Neuberger Berman Renaissance Partners, ha annunciato il perfezionamento di un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione di HPS-Hydraulic Professional Service, azienda romena con sede a Dumbrăviţa Village. “Opportunità di investimento molto interessante in un mercato in rapida espansione. Puntiamo a sviluppare il player di riferimento romeno con obiettivo Est Europa”, dichiara l'amministratore delegato di Hydro Holding, Mario Cerase.Fondata nel 2012, HPS è un fornitore specializzato di soluzioni oleodinamiche e servizi correlati nell’Est Europa. Il business di riferimento si è rapidamente evoluto dalla revisione di pompe idrauliche e manutenzione di impianti fino all’attuale fornitura di soluzioni integrate, mantenendo sempre il focus sull’oleodinamica di alta qualità e sul servizio. HPS opera mediante l’utilizzo del brand Hydraulic Center Group (HCG) e serve clienti in più settori tra cui: industriale, agricolo, minerario, marittimo, energetico e metallurgico. La società conta 15 dipendenti e prevede di raggiungere circa 4 milioni di euro di fatturato nel 2021 con una profittabilità best-in-class.