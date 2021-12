Homizy: sbarco su Euronext Growth Milan – segmento professionale il 21 dicembre

simone borghi 17 dicembre 2021 - 17:50

MILANO (Finanza.com)

Homizy, società attiva nel settore del Build to Rent con l’innovativa formula del co-living, inizierà le negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale di Borsa Italiana il 21 dicembre 2021. La società ha chiuso con successo il collocamento, per un controvalore complessivo di 10 milioni di euro, pari a 1.860.000 azioni di nuova emissione ad un prezzo di sottoscrizione pari a 5,4 euro per azione. La capitalizzazione post-money della società sarà pari a 55 milioni.“Siamo estremamente soddisfatti di aver concluso, con successo, l’iter di quotazione, con la raccolta di capitale più importante vista finora su questo segmento di mercato. L’ingresso in Borsa Italiana, oltre ad essere motivo di grande orgoglio per noi, rappresenta uno strumento di grande supporto per società ad alto potenziale di crescita come la nostra” commenta Marco Grillo, Presidente di Homizy. Aggiunge Alessandro Peveraro, Amministratore Delegato della Società: “La quotazione in Borsa non è per Homizy un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per il percorso di crescita che ci siamo prefissati. La condivisione del nostro progetto con nuovi investitori e il confronto con il mercato ci consentiranno di esplicitare al meglio il valore del nostro progetto. Vogliamo ringraziare i primi investitori di Homizy, che hanno supportato le prime fasi del suo sviluppo, e tutti i consulenti che ci hanno accompagnato in questo percorso”.