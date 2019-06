Home sharing: parte la partnership tra Keesy e CleanBnB

Daniela La Cava 24 giugno 2019 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

Al via la partnership tra Keesy e CleanBnB nel mondo dell'home sharing. L’accordo consentirà ai proprietari delle strutture ricettive private gestite da CleanBnB, azienda leader nel settore degli affitti brevi che ha appena dato il via al processo di quotazione sul mercato Aim Italia, di usufruire del primo servizio al mondo di self check-in e check-out automatizzato per il settore dell’home sharing."Un’innovazione quella di Keesy - si legge in una nota - che sta suscitando un forte interesse e adesione all’operazione di crowdfunding in corso su Mamacrowd e che in un mese e mezzo ha raccolto oltre 500 mila euro, superando il 100% dell’obiettivo minimo di 150.000 euro, messo a segno già nelle prime 72 ore". La campagna proseguirà fino al 2 luglio 2019.