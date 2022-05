Holding Industriale acquista la ferrarese Famar

Redazione Finanza 18 maggio 2022 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni ‘made in Italy', ha acquisito – tramite la controllata Holding Moda – la maggioranza di Famar, azienda di Ferrara che progetta e produce collezioni di abbigliamento donna e uomo per i più prestigiosi marchi della moda internazionale, con un approccio di filiera 100% Made in Italy. Con questa operazione, spiega una nota, Hind consolida la propria presenza nel settore dell’abbigliamento, acquisendo una società in linea con il progetto strategico di valorizzazione delle eccellenze simbolo del nostro Paese, con cui condivide la vocazione all’innovazione, alla sostenibilità e l’attenzione ai giovani talenti.Ad oggi Famar ha un organico di 85 dipendenti altamente specializzati e uno stabilimento di 6.000 mq complessivi, per un fatturato 2021 di circa 7 milioni di euro. Gli imprenditori di Famar, Simonetta Monica Talmelli e Marco Benini, saranno affiancati nella strategia e gestione aziendale da Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda.