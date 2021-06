Hind: nuovo polo industriale italiano nel settore della robotica e della meccatronica avanzata

simone borghi 7 giugno 2021 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del “Made in Italy”, lancia Holding Motion (HMotion), il nuovo polo di riferimento del comparto della robotica e della meccatronica avanzata e acquisisce AutomationWare, quale motore aggregatore del progetto.Nato con un DNA italiano, il polo mira ad affermarsi come punto di riferimento a livello nazionale per favorire l’evoluzione della filiera italiana soprattutto verso l’estero, nei settori di eccellenza del pharma, food e manifattura.Le linee guida del piano di sviluppo industriale di HMotion prevedono una crescita sia organica sia per linee esterne ed un obiettivo di fatturato di 50 milioni di euro entro fine 2024.