Hind acquisisce GAB Group ed entra nel mondo della pelletteria

simone borghi 6 settembre 2021 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Holding Industriale (Hind), tramite la controllata Holding Moda, ha acquisito la maggioranza di GAB, specializzata nello sviluppo, industrializzazione e produzione di borse e accessori in pelle per alcuni dei più prestigiosi marchi dell’alta moda italiani e francesi.L’operazione consente a Hind di entrare nel segmento della pelletteria e di ampliare la propria offerta merceologica nell’alto di gamma, integrando nuove competenze e artigianalità in linea con il progetto strategico di valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy.