Hera: utile netto in aumento a 129,7 milioni (+3,0%) nel primo trimestre

Alessandra Caparello 15 maggio 2019 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

Utile netto in aumento a 129,7 milioni (+3,0%) per il Gruppo Hera che nel primo trimestre 2019 registra ricavi pari a 1.940,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.741,3 milioni dell’analogo periodo del 2018.A questo risultato hanno contribuito principalmente la crescita dei ricavi delle attività di trading, nella produzione di energia elettrica e nel trattamento rifiuti, nonché i maggiori ricavi e i maggiori volumi nella vendita di gas ed energia elettrica. Il margine operativo lordo passa dai 322,7 milioni di euro dei primi tre mesi del 2018 ai 330,8 milioni al 31 marzo 2019, registrando un incremento di 8,1 milioni (+2,5%).La multiutility operativa ei settori ambiente, idrico ed energia rende noto che rimane sostanzialmente stabile la posizione finanziaria netta, pari a 2.622,0 milioni di euro al 31 marzo 2019, rispetto ai 2.585,6 milioni del 31 dicembre 2018. Al netto della variazione derivante dall’applicazione del principio contabile IFRS16 sui leasing operativi, il primo trimestre registra un flusso di cassa operativo positivo legato alla stagionalità di periodo.