Hera: unico segno più del Ftse Mib

Daniela La Cava 25 settembre 2019 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

In una giornata intonata al ribasso per il Ftse Mib, Hera riesce a strappare l'unico segno positivo del listino milanese. Il titolo della multiutility bolognese, sbarcata sul Ftse Mib lo scorso marzo, viaggia sui massimi storici e ora mostra un moderato rialzo dello 0,11% a 3,708 euro.Hera, come l'intero comparto delle utilities, ha sfruttato i tassi ai minimi storici, un elemento importante per un segmento che presenta un livello di indebitamento tendenzialmente alto.