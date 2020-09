Hera: possibile occasione di acquisto della ferrarese Soenergy

simone borghi 1 settembre 2020 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Hera sarebbe tra gli operatori interessati all’acquisizione di Soenergy, società operante nell’attività di vendita di energia al dettaglio (per un totale di 70.000 clienti). Lo riparta il Sole 24 Ore, secondo cui Soenergy ha registrato ricavi per 236 milioni di euro ed è controllata all'85% da Soelia (multiutility in Argenta in provincia di Ferrara). Dopo una fase di data room di 30 giorni gli offerenti dovranno proporre un'offerta vincolante.“Vediamo questa notizia in linea con la strategia di crescita esterna di Hera. Il target potrebbe adattarsi in termini di clienti e area geografica. Ci aspettiamo che Soenergy's il valore dell'impresa potrebbe essere di circa 25-35 milioni di euro” affermano gli analisti di Banca Imi, anche se non si aspettano che questa notizia abbia un grande impatto sul prezzo di mercato di Hera per il momento. Banca Imi ha una raccomandazione Buy su Hera con prezzo obiettivo fissato a 4,7 euro.