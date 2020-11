Hera brilla in Borsa: ordini per 4 volte l'offerta per nuovo bond

Daniela La Cava 27 novembre 2020 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Hera continua a salire a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa il 4% a 3,21 euro e si guadagna la vetta del Ftse Mib. L'utility ha collocato ieri sul mercato degli Eurobond un prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati dell’importo nominale di 500 milioni di euro e con durata di 10 anni. La nuova emissione ha riscontrato subito un forte interesse da parte degli investitori dei principali Paesi europei: in una sola giornata sono pervenuti infatti ordini per 4 volte l’offerta. La quantità e la qualità degli ordini ricevuti hanno quindi permesso di fissare il prezzo a livelli eccellenti pari a Mid Swap Rate +60 basis point, per una cedola pari allo 0,25% che rappresenta il valore più basso per un’obbligazione corporate italiana di pari durata."Notizia positiva per Hera che colloca con successo una emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro, con maturity a 10 anni e un rendimento complessivo dell'0,348% (cedola 0,25%), grazie alla forte richiesta del mercato", commentano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione hold e target a 3,25 euro su Hera. "Il basso andamento del costo di finanziamento è uno dei driver del settore local utilities ed è parte del sostegno ai forti investimenti dispiegati dalle società per i prossimi anni (prevalentemente su temi ESG)", segnalano ancora da Equita.