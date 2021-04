Hera: Mediobanca Securities conferma valutazione outperform, con tp a 4€

Redazione Finanza 9 aprile 2021 - 14:50

Mediobanca Securities conferma la valutazione outperform e il target price di 4 euro su Hera, soffermandosi su alcune potenziali operazioni nelle Marche e in particolare da parte della multiutility Aset potrebbe considerare una fusione con Marche Multi-Servizi. Secondo "Quotidiano Energia" il consiglio comunale di Fano si è riunito per discutere sulle possibili prospettive per la sua multiutility Aset, di cui controlla il 97%.L'opzione sul tavolo potrebbe essere una fusione di Aset con Marche Multi-Servizi (attualmente controllata al 46,4% da Hera), con il trasferimento di alcuni asset quali la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'illuminazione pubblica. Questo permetterebbe ai soci di Aset di entrare nel capitale sociale di Marche Multi-Servizi, con una quota del 10-12% e il controllo di Marche Multi-Servizi rimarrebbe in mano ai comuni di Pesaro e Urbino. E per mantenere l'attuale quota del 46,4%, indica la stampa Hera dovrebbe spendere circa 8-10 milioni di euro. "La decisione non è stata ancora presa e Aset potrebbe anche prendere in considerazione una partnership nella distribuzione del gas con Estra", sottolineano ancora da Mediobanca, citando l'articolo di Quotidiano Energia.