Hera: Equita alza stime Ebitda +2.5% (2021-24) e target a €3.6ps (+4%)

27 luglio 2021

MILANO (Finanza.com)

Hera mantiene un elevato grado di esposizione ai principali temi del settore utilities ed in particolare agli investimenti in nuova capacità di trattamento (nel waste) e di espansione/miglioramento nelle reti idriche (water) che contano per circa il 50% del business; alle dinamiche del PNRR, per gli investimenti in nuova capacità di riciclo, biogas e per l`espansione nel business della building renovation e dell`idrogeno; - parzialmente anche alle dinamiche dei maggiori prezzi elettricità per le produzioni WTE.Equita si attende una trimestrale a supporto delle nostre nuove stime di Ebitda (che abbiamo alzato del +2.5% mediamente nel periodo 2021-24 e del nuovo target a € 3.6ps (+4%).