Helbiz firma per l’acquisizione di Skip e si espande nella West Coast

simone borghi 3 dicembre 2020 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Helbiz, società leader nella micro-mobilità in Italia fondata da Salvatore Palella, ha firmato la lettera d’intenti per l’acquisizione di Skip Transportation. Attraverso questa acquisizione, Helbiz acquisirà il brand Skip, i marchi registrati, le tecnologie, la customer base e la flotta di monopattini. Come parte dell’accordo, Helbiz subentrerà negli headquarter di Skip a San Francisco e assumerà gli ingegneri e i team operativi per sviluppare nuove funzioni, prodotti e servizi, Skip continuerà a operare come entità a sé, parte del gruppo Helbiz. Quest’acquisizione strategica è un riflesso della condivisione di valori tra Helbiz e Skip e del loro impegno reciproco verso sicurezza, sostenibilità, e sviluppo di tecnologie innovative. La finalizzazione dell’accordo è attesa entro la fine di quest’anno.