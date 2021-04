Helbiz completa l’acquisizione di MiMoto: motorini, biciclette e monopattini elettrici da un’unica app

Alessandra Caparello 2 aprile 2021 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Helbiz annuncia di aver completato l’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l, first mover italiano del mercato dello sharing di motorini. Grazie a questa operazione, si legge in una nota, Helbiz amplia la sua offerta di mezzi in sharing integrando all’interno della propria piattaforma il servizio di scooter elettrici di MiMoto. Da questo momento gli utenti potranno accedere a motorini, biciclette e monopattini elettrici da un’unica app. Il servizio di scooter elettrici è attualmente disponibile in quattro città italiane quali Milano, Torino, Genova e Firenze e nel periodo estivo ci saranno altre città coperte dal servizio.A oggi i veicoli della flotta di MiMoto sono stati utilizzati per più di un milione di corse per un totale di oltre 5 milioni di chilometri in 285mila ore, in media gli utenti hanno percorso 4.5 km in circa 16 minuti, numeri che sottolineano il grande successo che questi mezzi sostenibili, pratici ed efficienti stanno avendo tra i cittadini.