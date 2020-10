Halloween: il Covid fa paura, giro d'affari crollerà dell'85%

Valeria Panigada 30 ottobre 2020 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Crollo “da paura” per il business di Halloween in Italia. Lo afferma il Codacons che, alla luce dell’ultimo Dpcm e delle numerose ordinanze comunali, aggiorna la stima relativa agli effetti dell’emergenza Covid sulla ricorrenza del 31 ottobre. Una festa che da anni coinvolge un numero crescente di italiani al punto che lo scorso anno ben 10 milioni di connazionali hanno festeggiato l’appuntamento importato dagli Usa. “Complessivamente il business di Halloween, come conseguenze dell’emergenza Covid, dell’ultimo Dpcm del Governo e delle disposizioni dei vari Comuni, passerà dai 300 milioni di euro dello scorso anno ai 45 milioni di euro del 2020, con un crollo verticale del giro d’affari dell'85%” – afferma Carlo Rienzi, presidente di Codacons.