HSBC quota su Borsa Italiana tre ETF in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi

Titta Ferraro 15 settembre 2021 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

HSBC Asset Management ha lanciato tre ETF “Paris Aligned” su Borsa Italiana. Si tratta dell’HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF, dell’HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF e dell’HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF. I fondi sono stati inizialmente quotati alla Borsa di Londra (LSE). Sale così a 30 il numero di ETF proposti da HSBC su Borsa Italiana, di cui 9 classificati sostenibili.Questa gamma di ETF mira a supportare gli investitori riducendo l'esposizione degli investimenti ai rischi climatici e ai rischi connessi alla transizione verso una economia a basse emissioni , applicando nella costruzione del portafoglio una serie di parametri climatici come il Climate Value-at-Risk, che massimizzano l'allineamento con i requisiti dell'Accordo di Parigi e le opportunità derivanti da tale transizione . Ciascun fondo replica il rispettivo indice MSCI Climate Paris Aligned (World, USA ed Europa). Gli indici seguono una metodologia rigorosa e trasparente per superare gli standard minimi dell'Unione Europea per affrontare i rischi e le opportunità del cambiamento climatico, allineandosi a uno scenario climatico di 1,5ºC.“Gli investitori sono sempre più consapevoli della minaccia che il cambiamento climatico rappresenta per i loro obiettivi a lungo termine. In un contesto in cui aziende, governi e individui sono impegnati a limitare il riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi, per noi garantire che i portafogli raggiungano emissioni nette pari a zero entro il 2050 rappresenta un passo importante", rimarca Stefano Caleffi, Head of Southern Europe ETF Sales.