H-Farm: via libera della Commissione VIA al progetto H-Campus

simone borghi 26 giugno 2019 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

La realizzazione di H-Campus, il progetto di H-Farm destinato a diventare il più importante polo dedicato all’innovazione in Europa, è sempre più vicina. La Commissione di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) della Regione Veneto ha accertato la compatibilità ambientale del progetto H-Campus, proposto dal Fondo Ca’ Tron H-Campus, conferendo così parere favorevole all’intervento edilizio. L’ultimo step per il via ai lavori sarà la Conferenza di Servizi per l’ottenimento dell’autorizzazione unica per i permessi a costruire.Per la sua realizzazione, Finint, nel febbraio del 2017, ha istituito il Fondo Ca’ Tron H-Campus, quindi avviato nel novembre del medesimo anno con la raccolta di patrimonio per 80 milioni di euro e un attivo di oltre 100 milioni, sostenuto in maggioranza da Cattolica Assicurazioni, che ne detiene il 56% del patrimonio, oltre che dal fondo “FIA2” istituito e gestito da Cdp Investimenti (gruppo Cassa Depositi e Prestiti), con una quota del 40%, e quindi da Ca’ Tron Real Estate (la società dei fondatori di H-Farm), con una quota del 4%.Il progetto consiste nella realizzazione del più importante polo della formazione e dell’innovazione europeo che si rivolge a studenti, professionisti, imprese e startup, destinato a diventare un bacino di talenti a cui attingere per lo sviluppo economico e culturale del Paese.L’operazione immobiliare prevede l’ampliamento della già estesa superficie occupata da H-Farm, che oggi insiste su 14 mila metri quadri edificati e 12 ettari di parco, con l’aggiunta di ulteriori 36 ettari di terreno, provenienti da Cattolica Assicurazioni, all’interno dei quali verranno realizzati i 27mila metri quadri di nuovi edifici, per un controvalore complessivo di 69 milioni.