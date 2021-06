H-Farm: la startup Depop viene venduta a Etsy per oltre $1,6 mld, ritorno di 15,5x rispetto all’investimento iniziale

simone borghi 2 giugno 2021 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Il sogno di ogni founder diventa realtà per Simon Beckerman, l’ideatore di Depop, l’app nata in H-FARM nel 2011 e che oggi, in soli dieci anni dalla sua fondazione, diventa il secondo unicorno nella storia italiana e primo in assoluto per valorizzazione alla exit. Depop è stata acquisita da Etsy, il marketplace americano quotato al Nasdaq, per 1,625 miliardi di dollari. Nel 2020 per Depop le vendite lorde di merci (GMS) sono state di circa 650 milioni di dollari, mentre i ricavi pari a 70 milioni di dollari, entrambi in aumento di oltre il 100% anno su anno.L’operazione, grazie alla clausola di earn out prevista negli accordi di exit, genererà per H-FARM un incasso di circa ulteriori 6 milioni di euro con un ritorno di 15,5 volte rispetto all’investimento iniziale (pari a 792 mila euro), raggiungendo gli 11 milioni di euro di incasso complessivi. Con l’incasso del corrispettivo dell’earn-out H-FARM realizza e supera in anticipo le aspettative dell’intero piano industriale 2020-2024 sul fronte delle exit nelle startup.