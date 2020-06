Gvs vola (+19%) al debutto in Borsa

Daniela La Cava 19 giugno 2020 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Gvs è sbarcata ufficialmente oggi a Piazza Affari. Un debutto con il botto (il titolo sale di circa il 19%) per la società bolognese attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety.Si tratta della prima quotazione dell’anno sul mercato principale di Borsa Italiana che porta a 242 il numero di società attualmente quotate su MTA. Borsa Italiana ha sottolineato che ad oggi è la seconda Ipo in Europa per ammontare raccolto, pari a 570,5 milioni di euro, complessivi dei proventi derivanti dall’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, e con un flottante pari al 40%. La capitalizzazione di mercato al prezzo di Ipo è pari a 1.426 milioni di euro.