Guerra commerciale: in vigore da oggi 18 ottobre dazi Trump su beni Ue

Laura Naka Antonelli 18 ottobre 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

L'ufficio federale del Commercio degli Stati Uniti ha confermato l'entrata in vigore dell'aumento dei dazi su alcuni beni europei a cui lo stesso WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) ha dato parere positivo.L'aumento delle tariffe punitive, per un valore di 7,5 miliardi di dollari, è entrato in vigore nella mezzanotte ora di New York.I dazi colpiranno gli aerei Airbus, i vini francesi, whisky scozzesi e diversi beni italiani.In Italia particolarmente colpito il parmigiano reggiano, con i dazi su uno dei prodotti di punta del made in Italy che saliranno dagli attuali 2,15 dollari al chilo a circa 6 dollari al chilo.