Guerra al contante: sconto fino al 4% per chi usa la carta

27 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Quasi nove italiani su dieci non usano regolarmente carte di pagamento e per incentivarne l’uso, in nome della lotta all’evasione fiscale, il governo starebbe studiando degli incentivi da inserire nella prossima manovra.Riporta La Stampa che il meccanismo al vaglio dei tecnici ministeriali prevede uno sconto, previo accordo con i grandi circuiti come Visa, Mastercard e American Express, da applicare nel riepilogo mensile della propria carta di credito o al massimo su base trimestrale. E per chi la carta di credito non ce l’ha, il governo ha dato mandato a Poste italiane di studiare una card unica - d'identità e sanitaria insieme - che funzioni anche come strumento di credito per chi non frequenta la banca e non ha a disposizione strumenti diversi. La copertura per il maxi piano anti evasione previsto dal governo dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 miliardi di euro anche cinque e si attende in merito la possibile flessibilità che si spera Bruxelles concedi all’Italia per realizzare quelle riforme strutturali tanto attese.