Gubitosi (Tim): nostra cordata per cloud di Stato molto qualificata, pronti a partire subito

Titta Ferraro 30 settembre 2021 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Quella composta da Telecom Italia, CDP, Leonardo e Sogei per il cosiddetto cloud di Stato "è molto qualificata, ci abbiamo lavorato e per molto tempo". Lo rimarca oggi Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM. Il top manager della maggiore tlc italiana, intervenendo al Festival delle Città, sottolinea come il governo andrà a esaminare la proposta nei prossimi giorni e ritiene che saranno soddisfatti di quello che troveranno. Gubitosi ritiene che, siccome il piano Pnrr parte dal 1 gennaio 2022, il progetto cloud debba partire in tempi relativamente brevi. "Noi siamo pronti a partire domani mattina", ha aggiunto.