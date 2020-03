Gubitosi (TIM): raddoppiato traffico dati con smartworking e scuola online

Alessandra Caparello 25 marzo 2020 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

La rete di Tim è stata costruita bene, è molto solida e stabile e può reggere senza problemi il traffico aggiuntivo. Così il Ceo di Tim Luigi Gubitosi nel corso di un’intervista al Corriere della Sera il quale ha sottolineato che la crisi avrà probabilmente impatti permanenti sul modo di vivere e di operare delle persone, che per esempio hanno preso confidenza con l’utilizzo del canale online per gli acquisti, e delle aziende, che utilizzeranno maggiormente lo smart working e accelereranno sul processo di digitalizzazione.“Il traffico complessivo ha raggiunto incrementi fino a quasi il 100% sul fisso, per via dello smartworking, dell’attivazione delle piattaforme di scuola online e dei contenuti in streaming, mentre sul mobile è stato del 30%”.