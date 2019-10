Gualtieri: verso Web Tax su multinazionali, profitti vengano tassati dove sono realizzati'

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2019 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

"Verrà attuata la Web tax sulle multinazionali del settore che spostano il prelievo verso alcune giuridizioni". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione nelle commissioni Finanze riunite di Camera e Senato sulle linee programmatiche del ministero.Gualtieri ha affermato che "i profitti devono essere tassati dove sono effettivamente realizzati", e ha aggiunto che "a livello Ocse è in corso un negoziato per introdurre nuove regole di tassazione sulle multinazionali digitali".A tal proposito, "l'Italia ha appena chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di direttiva sulla tassazione minima effettiva del mercato interno".Il titolare del Tesoro, sempre in audizione al Parlamento, ha detto poi che il governo sta "lavorando in Europa per il passaggio al regime definitivo dell'Iva che eliminerebbe le opportunità delle frodi carosello, possibili anche per effetto dell'asimmetria del regime europeo Iva".