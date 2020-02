Gualtieri su rimodulazione Iva: ci stiamo pensando, ma non c'è intenzione di far cassa

Titta Ferraro 13 febbraio 2020 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, apre alla rimodulazione dell'Iva, con gli opportuni paletti. "Vogliamo disattivare le clausole di salvaguardia per il 2021 (20 miliardi, di cui quasi 19 mld sull'Iva) e potremmo decidere qualche rimodulazione dell'IVA in qualche settore, ma non è nostra intenzione fare cassa".Il ministro, intervenuto alla trasmissione Omnibus di La7, si è detto fiducioso che l'economia italiana possa ripartire già da gennaio: "Tutti i nostri indicatori ci danno per gennaio una situazione di ripresa. A gennaio la produzione industriale e il Pil dovrebbero salire. Siamo fiduciosi che l'economia possa ripartire".Il Mef ha ribadito che non c'è intenzione rivedere le aliquote per hotel e ristoranti.