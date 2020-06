Gualtieri su prestito Fca: tra le condizioni anche gli investimenti in Italia su modelli elettrici

Redazione Finanza 4 giugno 2020 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

La richiesta da parte di FCA di un prestito da 6,3 mld di euro con garanzia pubblica è ancora in fase di approvazione.Lo ha rimarcato oggi l'ad di Sace, Pierfrancesco Latini, in audizione alla commissione Industria del Senato. Latini ha specificato che dall'esame dell'operazione emerge una piena conformità della struttura dell'operazione ai termini del decreto.Sul maxi-prestito chiesto da FCA si è espresso oggi anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in Audizionedavanti alla Commissione bicamerale, rimarcando che l'autorizzazione sarà sottoposta a "particolari condizioni" per quanto concerne la garanzia pubblica considerando l'ammontare rilevante richiesto da Fca Italy.Il ministro ha citato come condizioni "il pagamento dei fornitori e gli investimenti in Italia anche per i modelli di auto elettrica.