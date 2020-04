Gualtieri su decreto 400 miliardi a imprese: 'potenza di fuoco, somma già attivabile da quest'anno'

Laura Naka Antonelli 9 aprile 2020 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

"Tutti i 400 miliardi sono già attivabili da quest'anno. La potenza di fuoco impressionante che con questo provvedimento mettiamo al servizio delle imprese può essere dispiegata immediatamente". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri risponde alla domanda del Sole 24 Ore sul decreto liquidità che ha stanziato 400 miliardi a favore delle imprese italiane, per aiutarle a fronteggiare l'emergenza liquidità. Polemiche sono sorte sull'effettiva disponibilità, nell'immediato, di queste somme."Il decreto sulle garanzie per i prestiti alle imprese è autoapplicativo e non richiede provvedimenti di attuazione o altre lungaggini burocratiche. Sace e le banche stanno già lavorando nella fase operativa: i collegamenti informatici, i protocolli e la modulistica, tutti molto semplici, saranno pronti a breve. Con la pubblicazione del decreto i criteri per l'accesso alla garanzie, anch'essi molto semplici, sono ora ufficialmente noti, e le banche possono da subito avviare le loro istruttorie sulle pratiche di credito".