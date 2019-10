Gualtieri su accordo bilancio Eurozona: 'passo importante, embrione bilancio area euro'

Laura Naka Antonelli 11 ottobre 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha commentato l'accordo che è stato raggiunto l'altroieri, alla riunione dell'Eurogruppo, sullo "Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività" dell'Eurozona (Bicc). Il titolare del Tesoro ha parlato al termine della riunione dell'Ecofin:"E' un passo importante, un primo tassello, l'embrione di un bilancio dell'area euro, il primo punto di un'intesa su alcuni elementi di fondo per il rafforzamento della governance dell'eurozona".È uno strumento "di portata limitata ma positivo", ha aggiunto Gualtieri, mettendo in evidenza come nel Bicc sia presente "una componente di modulazione anticiclica" dei finanziamenti agli Stati membri.Il 20% dei fondi andrebbe infatti convogliato ai paesi in crisi economica. Inoltre, lo strumento di bilancio implica una riduzione del 50% del cofinanziamento degli Stati membri agli investimenti stanziati.