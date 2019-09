Gualtieri: per privatizzazioni target 18 mld 'irrealistico', su Alitalia va supera ottica salvataggio

Titta Ferraro 13 settembre 2019 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, fa chiarezza sul capitolo privatizzazioni. "L’obiettivo di 18 miliardi per il 2019 è del tutto irrealistico. Interventi di dismissione e la valorizzazione di parte del patrimonio pubblico sono una componente della strategia di riduzione del debito e anche, in alcuni casi, di miglioramento dell’efficienza delle società controllate", dice il ministro nel corso dell'intervista concessa a Repubblica. "E tuttavia occorre un disegno complessivo e grande cautela perché lo Stato italiano dispone fortunatamente di grandi aziende pubbliche strategiche ed efficienti, che portano dividendi corposi e sono uno strumento importante di politica industriale. Le privatizzazioni non devono essere viste come un modo per fare cassa", aggiunge il ministro.Il ministro parla anche del futuro di Alitalia:"I commissari di Alitalia hanno individuato le controparti per una partnership strategica e industriale.Ma dobbiamo superare l’ottica del salvataggio. Il ministero delle Finanze parteciperà a livello di capitale al rilancio previsto dal piano attualmente allo studio della compagnia, che dovrà però essere un modello industriale sostenibile per un Paese che vive anche di esportazioni e di turismo".