Gualtieri gela Conte? 'Non possiamo prorogare blocco licenziamenti e prolungare cig per sempre'

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2020 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Il blocco dei licenziamenti e la proroga della cassa di integrazione sono interventi che non possono andare avanti all'infinito. Lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, parlando dal Festival dell'Economia di Trento: "Non possiamo prorogare il blocco dei licenziamenti per tutti senza un punto di arrivo e prolungare la cig. Non si possono congelare problemi perchè poi scoppiano tutti insieme". Certo "continueremo a prolungare gli ammortizzatori sociali" e "utilizzare il blocco dei licenziamenti è stato giusto e importante". Ma le misure non possono proseguire per sempre.In occasione degli Stati Generali in corso a Villa Pamphili a Roma, l'ex premier aveva annunciato due giorni fa di aver deciso di prorogare la cig "di altre 4 settimane". Promettendo: "Non abbandoniamo per strada i lavoratori, non consentiremo licenziamenti".