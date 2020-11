Gualtieri dopo incontro Le Maire: 'condivisa necessità di proposta europea per avere sostegno a settori più colpiti'

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2020 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

"Francia e Italia sono strettissime alleate, sono nazioni amiche, sono state a fianco nelle scelte importanti assunte a livello europeo negli ultimi mesi, a partire dal Next Generation Ue". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, dopo aver incontrato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire. Gualtieri ha precisato che, nella giornata di oggi, c'è stato "un proficuo scamgio di vedute su numerosi dossier"."Abbiamo condiviso la necessità di lanciare una proposta comune, a livello europeo, per avere nuovo supporto economico comune per i settori più impattati, che saranno più impattati anche nei prossimi mesi, a partire dalle vacanze di Natale: stazioni sciistiche, bar e ristoranti, settore del turismo. Occorre anche da questo punto di vista un ulteriore impegno comune a livello europeo".