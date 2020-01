Gualtieri da Davos: 'accordo globale o scatta web tax'. Trump pronto a dazi contro auto Ue

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

"L'Italia punta a un accordo globale per la webtax, ma in assenza di questo accordo scatterà la tassazione italiana a partire dal febbraio 2021". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, parlando a Davos, dove sono in corso i lavori del World Economic Forum, con i giornalisti.Assist all'Italia dalla Francia, con il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire che, in merito alla web tax, ha detto di aver parlato "oggi pomeriggio (ieri per chi legge) con il ministro dell'Economia italiano Roberto Gualtieri, e siamo completamente sulla stessa linea".Le Maire ha spiegato che, di fatto, in assenza di un accordo globale attraverso l'Ocse, "spetta all'Italia decidere".Sempre da Davos, il presidente americano Donald Trump aveva riferito alla Cnbc che l'Ue "non ha altra scelta" che negoziare un nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti. Trump ha avvertito che, in assenza di un accordo, gli Usa saranno pronti ad imporre dazi sulle auto importate dall'Unione europea.