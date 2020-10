Gualtieri commenta boom Pil Italia in III trimestre: 'dimostra efficacia misure decise dal governo'

Laura Naka Antonelli 30 ottobre 2020 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha difeso le stime contenute nella NaDef, commentando il balzo che il Pil italiano ha riportato nel terzo trimestre. Secondo i numeri snocciolati stamattina dall'Istat, che ha diffuso la stima preliminare, nel penultimo trimestre dell'anno il Prodotto interno lordo (Pil) italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha mostrato un aumento del 16,1% rispetto al trimestre precedente. Su base annua la flessione è stata pari a 4,7 per cento.Intervenendo alla 96esima giornata mondiale del risparmio dell'Acri Gualtieri ha fatto notare che il balzo "è superiore a quanto stimato dalla maggior parte dei previsori" e dallo stesso governo e "testimonia la capacità di risposta della nostra economia e l'efficacia delle misure decise dal governo". Nelle scorse settimane il ministro dell'Economia, aveva indicato un possibile balzo di oltre il 13,5%. Upb e Bankitalia avevano invece stimato un Pil intorno al 12%.