Gualtieri: 'tassi BTP decennale a minimo storico, sì MES se strettamente necessario'

Laura Naka Antonelli 9 ottobre 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

"Oggi abbiamo toccato il minimo storico del nostro Btp decennale, siamo in un momento in cui c'è una forte fiducia nell'Italia e quindi non abbiamo problemi di finanziamento. Dopodichè è sempre meglio un finanziamento a tasso zero che un finanziamento allo 0,7%". Così il ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, intervistato a Porta a Porta.Il titolare del Tesoro ha precisato che l'Italia "oggi ha tutte le risorse necessarie" e che il MES verrebbe utilizzato "se fosse strettamente necessario". Ieri i tassi sui BTP decennali sono scesi allo 0,77%, nuovo minimo storico, a fronte di uno spread BTP-Bund a 128 punti base.