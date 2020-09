Gualtieri: 'su Recovery Plan siamo in anticipo. In terzo trimestre forte rimbalzo Pil'

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2020 - 10:37

"Sul Recovery Plan siamo in anticipo. Ci dicono di prendercela comoda. Vogliamo correre di più e avere già a Ottobre le grandi linee del Recovery Plan in modo da interloquire subito con la Commissione". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai Tre.Sul trend dell'economia italiani, Gualtieri ha ricordato che il governo aveva stimato per il Pil del 2020 una flessione dell'8%, facendo al contempo alcune precisazioni:La stima "è stata fatta quando non si sapeva quanto sarebbe durato il lockdown, che è durato più del previsto". Di conseguenza, la nuova stima "sarà peggio del -8% stimato, ma non così tanto".Tra l'altro, tutti coloro che avevano previsto tonfi del Pil dell'11/12/13% "dicono che l'Italia sta facendo meglio del previsto".In ogni caso, ha continuato il titolare del Tesoro, nel terzo trimestre da "tutti gli indicatori, occupazione, sentimento delle imprese, ordinativi" emerge che "ci sarà un forte rimbalzo del Pil, che è una cosa importante".