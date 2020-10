Gualtieri: 'patrimoniale non in programma governo. Attività riscossione fisco ripartirà in modo graduale'

Laura Naka Antonelli 9 ottobre 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Il governo non intende introdurre nessuna patrimoniale. "Come è noto la patrimoniale non è nel programma di governo". Così il ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, intervistato a 'Restart Italia' su Rai 2. Intervistato anche a Porta a Porta, il ministro ha parlato anche dell'attività di riscossione del fisco, rassicurando che "l'inevitabile ripartenza della normale attività della riscossione avverrà con la necessaria gradualità" e "sarà sostenibile".